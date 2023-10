Monatsbilanz Milder und relativ trockener Dezember Kärnten - Die Temperatur im Dezember 2022 liegt rund ein Grad über dem Mittel der letzten 30 Jahre. Die Niederschlagsmenge 17 Prozent unter dem Mittel. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (323 Wörter) SYMBOLFOTO © Simone Hattenberger

Der Dezember 2022 brachte eine relativ kalte Monatsmitte und ein sehr mildes Monatsende. Die tiefste Temperatur unter 1000 Meter Seehöhe wurde mit -19,9 Grad am 13. Dezember in Radstadt gemessen. Die Weihnachtsfeiertage verliefen extrem mild mit 16 Grad in Puchberg am Schneeberg. Für den 31. Dezember sind sogar Höchstwerte um 18 Grad zu erwarten.

Platz 41 in der Reihe der wärmsten Dezember

“Der Dezember 2022 lag im Tiefland Österreichs um 1,0 Grad über dem Mittel der Klimaperiode 1991 bis 2020, auf den Bergen um 1,2 Grad”, sagt Hans Ressl von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, “das ergibt im Tiefland Österreichs Platz 41 in der Reihe der wärmsten Dezember der 256-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 25 in der 172-jährigen Gebirgsmessreihe.” Im Vergleich zur Klimaperiode 1961-1990, die von der Klimaerwärmung noch nicht so stark betroffen war, lag der Dezember 2022 im Tiefland und auf den Bergen um 2,1 Grad über dem Mittel.

Relativ trocken

Im Großteil von Österreich war der Dezember 2022 relativ trocken. Nur vereinzelt gab es leicht überdurchschnittliche Niederschlagsmengen, wie in den nördlichen Regionen von Oberösterreich und Niederösterreich sowie in Teilen Kärntens.

Höhere Temperaturen

Die räumliche Verteilung der Temperaturanomalien zum klimatologischen Mittel 1991-2020 ist relativ dreigeteilt. In der Südhälfte Österreichs, besonders im Klagenfurter Becken, gab es regional auch Abweichungen von +2 bis +2,5 Grad Celsius.

In Kärnten mehr Niederschlag

Im Großteil des Landes lagen die Niederschlagssummen unter dem vieljährigen Mittel. Die Anomalien der Niederschlagsmengen zum Mittel 1991-2020 waren österreichweit relativ unregelmäßig verteilt. In Kärnten, dem Lienzer Becken und dem Aichfeld in der Obersteiermark sowie dem Tiroler Oberland lagen die Niederschlagsmengen zwischen -15 bis +15 Prozent, im Klagenfurter Becken gab es 25 bis 30 Prozent mehr Niederschlag.

Kein weißer Dezember

Die Neuschneemenge fiel auf den Bergen unterdurchschnittlich aus, mit einem Defizit von rund 25 bis 65 %. In tieferen Lagen entspricht die Anzahl der Tage mit Schneedecke zwar vor allem an der Alpennordseite und in Ostösterreich grob dem klimatologischen Mittelwert.