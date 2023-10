Schulkarte „Echt Klasse!“ Neues Angebot für Schulen: Museum möchte junge Menschen für Kultur begeistern Universalmuseum Joanneum - Erzherzog Johann würde sich freuen: Nachdem bereits seit 8. Juli der Gratis-Besuch für alle unter 19-Jährigen ermöglicht wurde, sind mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 für Schüler*innen im Klassenverband zusätzlich einstündige Vermittlungsprogramme frei. Doch damit nicht genug: Das Universalmuseum Joanneum hält für das kommende Schuljahr noch eine weitere Neuheit bereit. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (322 Wörter) © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek

Mit der Schulkarte „Echt Klasse!“ können interessierte Klassen zu einem jährlichen Pauschalpreis mehrstündige Programme besuchen und an Aktionstagen und Gewinnspielen teilnehmen. Für engagierte Pädagog*innen zahlt sich die Schulkarte „Echt Klasse!“ doppelt aus – mit ihr haben sie in alle Museen des Universalmuseums Joanneum auch privat freien Eintritt mit einer Begleitperson, nehmen an speziellen Veranstaltungen für Pädagog*innen teil oder genießen in ihrer Freizeit gemeinsam mit Kolleg*innen das vielseitige Programm im Universalmuseum Joanneum.

Lust auf Kunst und Kultur

Mit diesem österreichweit einzigartigen Angebot für Schulen nimmt das Universalmuseum Joanneum eine Vorreiterrolle innerhalb der Museumslandschaft Österreichs ein. Die Lust auf Kunst und Kultur soll damit bei jungen Besucher*innen noch verstärkt, der Zugang zu musealen Einrichtungen erleichtert werden. „Mit dem neuen Servicepaket ,Echt Klasse!‛ können Schüler*innen und Pädagog*innen in noch größerem Ausmaß als bisher vom vielfältigen Angebot des Universalmuseums Joanneum profitieren. Wir freuen uns sehr, dass wir damit das Museum in seiner Rolle als Lernort außerhalb des Schulkontextes weiter stärken können“, so Wolfgang Muchitsch und Alexia Getzinger, Geschäftsführung des Universalmuseums Joanneum.

Museum live im Klassenzimmer

Ein Museumsbesuch bietet die Begegnung mit dem Objekt in einer unmittelbaren sinnlichen Erfahrung. Museen sind attraktive außerschulische Lernorte, an denen auch komplexe Inhalte in hoher Dichte und mit nachhaltig langen Lerneffekten vermittelt werden können. Für das Universalmuseum Joanneum mit seinen 19 Museen und 4,9 Millionen Sammlungsobjekten ist dies in besonderer Weise gültig.

Die Auswahl aus der Fülle an speziellen Schulprogrammen im Universalmuseum Joanneum ist enorm: So finden sich neben einstündigen geführten Rundgängen und mehrstündigen Workshops auch Vermitt­lungs­angebote, die im virtuellen Raum stattfinden. Mit „Museum unterwegs“ kommt das Vermittlungsteam sogar live ins Klassenzimmer. Mit Aktionskoffern zur Erdgeschichte oder zur Römerzeit erhalten interessierte Pädagog*innen für den Unterricht vielseitig aufbereitetes Arbeitsmaterial.