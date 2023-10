Der Umwelt verbunden Kärntner­milch: Sammel­heft-Gewinn­spiel im Namen der Nachhaltigkeit Kärnten - Unter dem Motto „Wir bleiben dran“ möchte die Kärntnermilch Bewusstsein dafür schaffen, dass wir gemeinsam dranbleiben, wenn es um Umwelt-, Klima- und Naturschutz sowie Ressourcenschonung geht. Mit dem Sammel-Gewinnspiel und dem Sammeln der Kärntnermilch-Aufkleber hat man außerdem die Chance über 50 tolle Preise zu gewinnen! von Bettina-Chiara Wagner 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) Werbung Auf den Verschlusskappen der Kartonverpackungen befinden sich ab sofort wieder die begehrten Sammel-Sticker. © Kärntnermilch

Unterstützung der heimischen Bauern

In Zeiten wie diesen ist die Versorgungssicherheit von Lebensmitteln und heimischen Produkten wichtiger als jemals zuvor. Die Kärntnermilch sorgen gemeinsam mit den Kärntner Bauern für eine flächendeckende Versorgungssicherheit mit Produkten höchster Qualität und leisten dabei einen wesentlichen Beitrag zum Erhalt der Kärntner Kulturlandschaft, die Kärnten so lebenswert macht!

Mit der Sammelaktion soll Bewusstsein für heimische Lebensmittel und ihre Produzenten geschaffen werden © Kärntnermilch

Der Umwelt verbunden

Bereits im Vorjahr setzte die Kärntnermilch durch die Umstellung des Sortiments flüssiger Milchprodukte in Tetra Pak® Verpackungen auf pflanzenbasiertes Verpackungsmaterial einen Meilenstein in Sachen Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Dieses Material besteht zu über 90 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen. Durch den Umstieg konnte der CO 2 -Fußabdruck dieser Verpackung im Vergleich zur Vorgänger-Variante um 40 % verringert werden.

Auf den Verschlusskappen der pflanzenbasierten Kartonverpackungen findet man ab sofort “Der Umwelt verbunden!”-Aufkleber. Sammelst du acht dieser Sticker , und klebst sie auf deine ausgefüllte Gewinnkarte, hast du die Möglichkeit diese bis 31.12.2022 an die Kärntnermilch zu schicken und mit etwas Glück einen von über 50 wertvollen Preisen zu gewinnen. Im Sammelgewinnheft findest du die Gewinnkarten sowie viele nützliche und interessante Informationen. Das Heft gibt es auch zum Download auf www.kaerntnermilch.at !

Geschäftsführer Dir. Helmut Petschar kümmert sich höchstpersönlich um die Auslosung der Gewinner © Kärntnermilch

Großartige Preise von starken Parntnern

In Zusammenarbeit mit langjährigen Kooperationspartnern ist es der Kärntnermilch auch dieses Jahr wieder möglich dieses Gewinnspiel zu veranstalten. Die Preise dieser Aktion setzen sich schließlich aus verschiedenen Produkten und Dienstleistungen der Partnerbetriebe zusammen. Die Kinderhotels Europa, Hotel Seven, Urlaub am Bauernhof, Kärntnerhof Bad Kleinkirchheim, Heidi Alm, Rettl Kilts & Fashion, Wirtshaus 29, Kärnten Card, Destillerie Jesche sowie die Kaffeerösterei Ella haben eine Vielzahl der Preise zur Verfügung gestellt.

"Das Sammel-Gewinnspiel hat bei uns schon eine lange Tradition. Mit diesem Sammelheft möchten wir unseren Konsumentinnen und Konsumenten einen Anreiz bieten und ihre Treue belohnen. Der Kauf unserer regionalen Produkte stärkt die heimische Landwirtschaft und sichert Arbeitsplätze im ländlichen Raum." Dir. Helmut Petschar, Kärntnermilch