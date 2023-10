Suchaktion ist gut ausgegangen Urlauber (18) war auf Koralpe stundenlang verschollen Koralpe - Am gestrigen Samstag wurde die "Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten" zu einer Suchaktion auf die Koralpe gerufen. Seit den Vormittagsstunden war ein 18-jähriger Urlauber aus Estland verschwunden. Der Einsatz ist gut ausgegangen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) © SB RHS Kärnten

Kurz nach Mittag ging die Meldung bei der Rettungshundestaffel ein. Seit 9.30 Uhr wurde nämlich ein 18-jähriger Urlauber aus Estland vermisst. Die Einsatzmeldung erreichte die “Rettungshundestaffel Samariterbund Kärnten” ausgerechnet am “Sicherheitstag” in der Gemeinde Baldramsdorf im Bezirk Spittal an der Drau. Man brach die Teilnahme sofort ab und machte sich auf den Weg in das Einsatzgebiet zur Koralpe. Ein Problem dabei: Das starke Verkehrsaufkommen und die Straßensperren wegen der “Harley-Parade”.

Hinweise von Spaziergängern helfen bei Rettung

Der Einsatz ist dennoch glücklicherweise gut ausgegangen, da der Abgängige aufgrund von Hinweisen von Spaziergängern von der Polizei aufgefunden werden konnte. Er wurde von der Rettung dann ins Krankenhaus nach Wolfsberg gebracht. Bei der Heimfahrt vom Einsatz geriet die Rettungshundestaffel dann auch noch vom strahlenden Sonnenschein in eine gewaltige Gewitterzone.