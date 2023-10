Täter wurde festgenommen Auf frischer Tat ertappt: Nachbar sah Einbruch und rief die Polizei Klagenfurt - Ein 33-jähriger Mann konnte gestern Abend auf frischer Tat bei einem Einbruch ertappt werden. Ein Nachbar sah ihn und meldete es der Polizei, die ihn wenig später fand und festnahm. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) SYMBOLFOTO © BMI, Maria Rennhofer-Elbe

Gestern Abend, gegen 19.30 Uhr, beobachtete ein 41-jähriger Zeuge einen Einbruch in seinem Nachbarhaus, woraufhin er die Polizei alarmierte. Die Kräfte der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) konnten kurze Zeit später einen schwarz bekleideten Mann vom Tatort flüchten sehen. Weitere an der Fahndung beteiligte Polizeistreifen fanden den Flüchtigen dann unter einem in einer Wiese liegenden Kühlkasten auf einem Firmengelände. Dort nahmen sie ihn fest.

Einbruchsbeute konnte nicht gefunden werden

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 33-jährigen Völkermarkter. Der Mann war bei der Tat mit einer schwarzen Sturmhaube, schwarzen Handschuhen und einer schwarzen Schildkappe bekleidet. Auch ein Schraubenzieher, allem Anschein nach das Tatwerkzeug, wurde sichergestellt. inbruchsbeute wurde nicht vorgefunden. Ob der Mann mit weiteren Einbrüchen in Zusammenhang gebracht werden kann, werden die nachfolgenden polizeilichen Ermittlungen ergeben, wie die Polizei berichtet. Der 33-Jährige wurde in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert.