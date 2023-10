Mit unbeleuchtetem Anhänger unterwegs Drei Verletzte: Traktor wird bei Auffahr­unfall in Mais­acker geschleudert Görtschitztal Bundesstraße - Gestern Abend kam es auf der Görtschitztal Bundesstraße zu einem Auffahrunfall zwischen einem Traktor und einem Auto. Der Traktor war mit einem unbeleuchteten Anhänger unterwegs. Drei Personen wurden verletzt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Gegen 20 Uhr fuhr gestern Abend ein 21-jähriger St. Veiter mit seinem Traktor auf der Görtschitztal Bundesstraße von Geiersdorf kommend in Richtung Pischeldorf. Der Beifahrer war ein 18-jähriger Klagenfurter. Mit dem Traktor wurde zu dieser Zeit ein nicht zugelassener und unbeleuchteter “10km-Anhänger” gezogen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 27-jähriger Klagenfurter in dieselbe Richtung und übersah den unbeleuchteten Anhänger, woraufhin es zu einem Auffahrunfall kam.

Totalschaden an Auto und Anhänger

Durch die Wucht, die der Unfall verursachte, wurde das Traktorgespann samt Anhänger über die Gegenfahrbahn in den dortigen Maisacker und der 18-jährige Beifahrer vom Traktor auf die Fahrbahn geschleudert. Der Traktorlenker selbst konnte sich am Traktor festhalten. Alle drei am Unfall beteiligten Personen wurden danach mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Sowohl am Auto als auch am Traktoranhänger entstand Totalschaden, der Traktor blieb unbeschädigt. Die Görtschitztal Bundesstraße war von 20 bis 21.30 Uhr an der Stelle gesperrt.