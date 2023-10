Landete auf einem Parkplatz 15-Jährige alkoholisiert mit Moped sechs Meter über Böschung gestürzt Bad St. Leonhard - Ein 15-jähriges Mädchen war in der Nacht von gestern auf heute in Bad St. Leonhard alkoholisiert mit ihrem Moped gestürzt und ist dann rund sechs Meter über die Böschung auf einen Parkplatz gestürzt. Sie wurde verletzt ins LKH Wolfsberg gebracht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (78 Wörter) SYMBOLFOTO © KK

In der Nacht von gestern auf heute gegen 3.30 Uhr war ein 15-jähriges Mädchen mit ihrem Moped auf einer Gemeindestraße in Bad St. Leonhard in Richtung Wisperndorf unterwegs. Sie kam plötzlich auf das Bankett und stürzte zwischen zwei Fichtenbäumen rund sechs Meter über die Böschung auf einen asphaltierten Parkplatz. Das Mädchen wurde unbestimmten Grades verletzt und nach notärztlicher Versorgung ins LKH Wolfsberg eingeliefert. Ein Alkovortest ergab dabei eine mittelgradige Alkoholisierung.