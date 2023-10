Am Samstag, 17. September, ab 14 Uhr "Preise runter": ÖGB-Demo gegen Preisexplosion in Klagenfurt Klagenfurt / Kärnten - Am kommenden Samstag, den 17. September ab 14 Uhr, wird in Klagenfurt gegen die Preisexplosion demonstriert. Veranstalter ist der Österreichische Gewerkschaftsbund. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (107 Wörter) Vor der Landesregierung wird am kommenden Samstag wieder demonstriert.

Vom Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) werden am kommenden Samstag, den 17. September, in ganz Österreich Demonstrationen wegen der steigenden Preise organisiert. Eine davon findet in Klagenfurt statt. Ab 14 Uhr trifft man sich dabei in der Bahnhofstraße 44 (beim ÖGB), von da an geht es in Richtung Landesregierung, wo um 15 Uhr die Schlusskundgebung stattfinden soll.

“Es reicht!”

Grund für die Demonstration sind die “explodierenden Preise”, wie die ÖGB mitteilt. Die Preise würden ohne Ende steigen und Konzerne Rekordgewinne einstreichen, kritisiert man. “Die Rechnung zahlen wir alle, und wenn jetzt nichts geschieht, dann ist das erst der Anfang der Teuerungswelle”, so der Gewerkschaftsbund und meint abschließend: “Es reicht!”