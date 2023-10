"Preise runter"

Am Samstag: ÖGB-Demo gegen Preisexplosion in Bruck an der Mur

Bruck an der Mur - Am kommenden Samstag, den 17. September ab 14 Uhr, wird in Bruck an der Mur gegen die Preisexplosion demonstriert. Veranstalter ist der Österreichische Gewerkschaftsbund.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (109 Wörter)