Tierheim sucht Besitzer: Kennt ihr diese Fundkatze? Villach - Ob Hunde, Katzen, Hasen, Hamster oder Meerschweinchen - tierische Familienmitglieder machen glücklich. Im Kärntner Tierschutzverein Villach warten viele liebe, treue und kuschelbedürftige Fellnasen, die Familienanschluss suchen. Einige davon stellen wir heute vor.

Diese Woche suchen wieder ganz besondere Tiere liebe Menschen, die ihnen ein Zuhause fürs Leben geben. Hund “Leo” und Kater “Muriel” können beim Tierschutzverein Villach (Tierheim) kennengelernt und auch dort adoptiert werden. Zusätzlich wurde eine Katze gefunden, die ihren ursprünglichen Besitzer sucht.

Die Tiere stellen sich vor

Ob Hunde, Katzen, Hasen, Hamster oder Meerschweinchen – tierische Familienmitglieder bereichern das Leben und machen glücklich.

Fundkatze sucht ihre Besitzer

Am 1. September wurde eine Katze in Fresach aufgefunden. Das Tierheim hat sie seitdem in Obhut genommen und sucht nun nach dem eigentlichen Besitzer der Katze. Vielleicht kennt ihr sie und könnt weiterhelfen?

“Leo” sucht einen Für-Immer-Platz

© Tierheim Villach

Infos zum Tier Hund "Leo" ist ein brauner Mischling

Er ist keine zehn Monate alt (geboren am 1. Dezember 2021)

Für Leo wird ein ruhiges Zuhause gesucht

Er braucht viel Zeit, um Vertrauen zu schenken

Man muss sich viel mit ihm beschäftigen

Leo versteht sich gut mit anderen Hunden

Er geht mittlerweile gerne spazieren

Kann “Muriel” dein Herz erobern?

© Tierheim Villach

Infos zum Tier Kater "Muriel" ist braun getigert und kastriert

Er ist etwa vier Jahre alt

Muriel ist eine ehemalige Streunerkatze

Findet sich mit anderen Katzen gut zurecht

Den Umgang mit Menschen scheut er noch

Zuhause mit viel Freigang wäre wohl das beste für ihn

Weitere Informationen zu den Tieren, zum Adoptionsablauf und zu sonstigen Themen rund um die “Notfellchen” gibt es auf der Homepage des Villacher Tierheims (HIER), telefonisch unter der Telefonnummer 04242 / 541 25 oder natürlich direkt vor Ort im Tierheim Villach.

Tiere kennen lernen Die Tiere kennen lernen kann man zu den offiziellen "Besichtigungszeiten" oder nach telefonischer Vereinbarung. Tierheim Öffnungszeiten Sommerzeit:

Montag bis Samstag von 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr

Sonntag und Feiertag geschlossen

Tierannahme und Tierabgabe: bis 16.00 Uhr