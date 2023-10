Drehleitereinsatz Katze bei Hauptbahnhof in misslicher Lage: Florianis retten sie aus sechs Metern Höhe Klagenfurt - Die Klagenfurter Berufsfeuerwehr musste heute mit einer Drehleiter zum Hauptbahnhof ausrücken. Eine Katze hatte sich dort in eine missliche Lage gebracht. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Einen Drehleitereinsatz hat es heute bei der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegeben. In den Vormittagsstunden hat sich am Klagenfurter Hauptbahnhof (Südeingang) unter der Stiege, die zur Überführung geht, eine Katze in eine missliche Lage gebracht. Sie war dort gefangen und konnte sich nicht mehr selbstständig befreien. Die Katze befand sich in sechs Metern Höhe und konnte von den Florianis in kurzer Zeit gerettet und den sichtlich erleichterten und glücklichen Besitzern wieder übergeben werden.