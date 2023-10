Um eine Million Euro "Leuchttürme" für den Blackout-Fall: Land Kärnten plant Erhöhung der Förderung Kärnten - Was tun, wenn europaweit kein Storm mehr fließt? "Das Land Kärnten bereitet sich, die Kommunen sowie die Bürger akribisch auf den Fall eines Blackouts vor – und hat damit in dieser Form eine Vorreiterrolle übernommen", meint etwa Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) © Dieter Kulmer Photography

Auf Basis der Erkenntnisse der beiden großen in Kärnten zum Thema Blackout durchgeführten Übungen, hat eine speziell für diese Bedrohungsszenarien zusammengestellte Arbeitsgemeinschaft (AG) Blackout Empfehlungen ausgearbeitet. Das Team setzt sich aus führenden Persönlichkeiten von Blaulicht-Einsatzorganisationen, der Polizei, dem Österreichischen Bundesheer und dem Zivilschutzverband zusammen. Eine der Empfehlungen beinhaltet die Förderung von Notstromversorgungsanlagen. Bereits 2021 wurde vom Kollegium der Landesregierung daher beschlossen, dass die Gemeinden mindestens einen solchen Standort als zentrale Anlaufstelle für Katastrophenfälle haben soll.

Budget soll um eine Million Euro erhöht werden

Bislang wurden bereits mehr als 100 Förderungen für Notstromversorgungen beantragt und positiv abgewickelt. “Die Förderung war und ist bei den Gemeinden heiß begehrt, aktuell sind die veranschlagten Mittel so gut wie ausgeschöpft”, so Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner. Da aber noch viele weitere Gemeinden am Förderprogramm teilnehmen wollen und für Fellner das Thema Sicherheit ein Herzensanliegen ist, soll in der kommenden Regierungssitzung beschlossen werden, das Budget um insgesamt eine Million Euro zu erhöhen und die Geltungsfrist der Richtlinie bis zum 30. Juni 2023 zu verlängern. Die Gesamtdotierung würde somit 3,5 Millionen Euro betragen.