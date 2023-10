Jeweils 12.341,40 Euro Fast 25.000 Euro für Aus­tausch­studierende: Älteste Städte­partner­schaft wird gepflegt Graz / Montclair - Die Städtepartnerschaft zwischen Graz und Montclair besteht seit dem Jahr 1950 und ist somit die älteste der 13 historischen Partnerschaften der Landeshauptstadt. Zu den Benefits der Partnerschaft zählt auch ein Studienaustauschprogramm. Die beiden Austauschstudierenden erhalten nun ein Stipendium in der Höhe von jeweils über 12.000 Euro. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (118 Wörter) © Michael Kopp/Pixabay

Der gute Kontakt, der zwischen den beiden Städten besteht, ist durch zahlreiche gemeinsame Projekte geprägt. Bereits seit vielen Jahren gibt es jährlich auch ein Studienaustauschprogramm, welches zwei Studierenden ermöglicht, ihr Studium für zwei Semester an einer der Universitäten der Partnerstadt fortzusetzen. In Graz besteht diese Möglichkeit an der Karl-Franzens-Universität, der Technischen Universität und der Universität für Musik und Darstellende Kunst.

Über 12.000 Euro pro Student

Für die beiden Austauschstudierenden Alli Kodila und Jacob Maglies wurde nun jeweils ein Stipendium für die Dauer des Austauschprogrammes in Graz in den kommenden beiden Semestern in der Höhe von jeweils 12.341,40 Euro beantragt. Im Stadtsenat wurde dem Ansuchen einstimmig stattgegeben.