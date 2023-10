Morgen ist Schulstart "Bitte seid vorsichtig im Straßen­verkehr": Villach "bekommt" 559 neue Schüler Villach - Am morgigen Montag, den 12. September, startet Kärnten in das neue Schuljahr 2022/23. In Villach werden dabei beispielsweise 559 neue Schülerinnen und Schüler erwartet. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (67 Wörter) © Pexels / Sebastian Voortman

Am morgigen 12. September beginnt auch in Villach das neue Schuljahr. Nach neun Wochen Sommerferien starten 2.260 Volks- und 1.287 Mittelschüler in der Draustadt wieder durch. 559 Mädchen und Buben werden, wie die Stadt Villach berichtet, überhaupt zum ersten Mal die Schulbank drücken. Die Stadt wartet daher auch mit einem Appell an die Straßenverkehrsteilnehmer auf: “Bitte seid gerade in den kommenden Wochen besonders vorsichtig im Straßenverkehr.”