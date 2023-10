Unterstützung für benachteiligte Kinder Kostenlose Betreuung: Rotary Club St. Veit spendet 20.000 Euro an Lerncafé St. Veit - Die Rotarier unterstützen das Lerncafé in St. Veit das dritte Jahr in Folge mit 20.000 Euro und ermöglichen so benachteiligten Kindern und Jugendlichen im Alter von sechs bis 15 Jahren eine kostenlose Nachmittags- und Lernbetreuung. Für den Betrieb werden noch freiwillige Lernhelfer*innen und Praktikant*innen gesucht. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (369 Wörter) Michael Sterneck (li) und Werner Schratt, Präsident und Past-Präsident des Rotary Clubs St. Veit an der Glan, – im Bild mit Roberta Striedinger von der Caritas – haben sich für den Besuch der Lerncafé-Kinder viel Zeit genommen. © Caritas

Da nicht alle Kinder die Schule ohne Hilfe bewältigen können und den Eltern oft das Geld für Nachhilfe fehlt, eröffnete die Caritas Kärnten dank Hauptsponsor Rotary Club St. Veit an der Glan im Herbst 2020 in der Grabenstraße 34 in St. Veit ein Lerncafé. Die Rotarier unterstützen seither mit 20.000 Euro per anno diese Bildungseinrichtung, in der 16 Kinder und Jugendliche unterschiedlicher Herkunftsländer kostenlos ihre Hausaufgaben machen und für anstehende Tests und Schularbeiten lernen. Die Jugend und deren Förderung liegt den Rotariern grundsätzlich sehr am Herzen. Die Unterstützung des Lerncafés setze aber bei den „Basics“ an, betont deren Präsident Michael Sterneck, nämlich: „Wir wollen Eltern, die sich eine Nachhilfe nicht leisten können, dabei helfen, dass ihre Kinder einen schulischen Abschluss erreichen.“ Und Past-Präsident Werner Schratt sagt: „Mit demLerncafé gibt es Hilfe unmittelbar vor Ort und dort, wo es darum geht, die Chancen junger Menschen zu erhöhen, sich in Gesellschaft und Arbeitsleben gut zu integrieren und ihren Weg gehen zu können!“ Der Rotary Club St. Veit hat in den mehr als fünf Jahrzehnten seines Bestehens vielfältige Unterstützungen für Menschen in Not geleistet und soziale Projekte in der Region durchgeführt.

Weit mehr als nur Nachhilfe

Freiwillige Lernhelferinnen und Praktikantinnen unterstützen die Schüler*innen im Lerncafé beim Lernen, schenken den Mädchen sowie Buben Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten und vermitteln ihnen Freude am Lernen. Im respektvollen Umgang miteinander und in einem Klima der Wertschätzung werden außerdem soziale Kompetenzen erworben und die Persönlichkeiten weiterentwickelt. Auch Spiel und Spaß stehen auf dem Programm. Es gibt eine gesunde Jause und Ausflüge.

Anrecht auf Bildung

Caritasdirektor Ernst Sandriesser freut sich über die großzügige Spende für das Lerncafé St. Veit und die Zusage für die Unterstützung auch im Jahr 2023. Er dankt dem Rotary Club St. Veit, denn: „Bildung ist die beste Armutsprävention. Kinder und Jugendliche haben ein Anrecht darauf. Mit einer guten Ausbildung steigen ihre Chancen auf eine soziale Teilhabe im Leben. Es soll ein fairer Zugang zur Bildung für alle ermöglicht werden, damit keine Begabung und kein Talent verloren gehen.“