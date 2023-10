Regelung sorgt für Kritik Klimabonus: Deshalb bekommen Babys vorerst kein Geld Kärnten - 500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder: Das Geld wird derzeit als Teuerungs- und Klimabonus aufs Konto überwiesen bzw. in Form von Gutscheinen per Post geliefert. Doch manche Babys gehen vorerst leer aus. Das ist der Grund dafür. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) © Montage: pixabay moerschy / marvelmozhko

Seit 1. September wird der Klimabonus und Anti-Teuerungsbonus an alle Menschen in Österreich ausbezahlt. Für Erwachsene gibt es dabei 500 Euro, für Kinder unter 18 Jahren die Hälfte. Die Voraussetzung dafür: Man muss seit mindestens 183 Tagen (also ein halbes Jahr lang) mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sein. Deshalb gehen einige Babys jedoch vorerst leer aus. Denn wer noch keine 183 Tage auf der Welt ist, kann auch noch nicht seit 183 Tagen in Österreich gemeldet sein, so die Begründung.

Geld kommt später

Neugeborene Babys müssen also noch etwas länger auf das Geld warten. War jemand beim ersten Stichtag (2. Juli 2022) noch keine 183 Tage in Österreich gemeldet, bekomme er seinen Klimabonus bei einer zweiten Auszahlungsrunde, heißt es seitens des Klimaministeriums. Stichtag dafür ist der 31. Dezember 2022. Personen, die bis dahin bereits ein halbes Jahr in Österreich gemeldet sind, bekommen ihr Geld dann ab Februar 2023.

Kritik an Regelung

Der Verbraucherschutzverein (VSV) übte kürzlich bereits Kritik an dieser Regelung. “Da hat die Regierung wieder einmal gepfuscht,” so VSV-Obfrau Daniela Holzinger-Vogtenhuber gegenüber der APA. Sie forderte für in Österreich geborene und gemeldete Kinder einen Anspruch ab der Geburt.