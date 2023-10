Unfall mit Winkelschleifer Arbeitsunfall: 29-Jähriger erlitt schwere Schnitt­wunde Mölltaler Gletscher - Ein 29-jähriger Mann wurde heute, 11. September, bei Arbeiten mit einem Winkelschleifer schwer verletzt. Er musste von der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (117 Wörter) © 5min.at

Am Sonntag war ein 29-jähriger Mitarbeiter der Mölltaler Gletscher Bergbahnen allein mit Arbeiten an den Druckrohrleitungen für die Beschneiungsanlage am Mölltaler Gletscher beschäftigt. “Als er mit dem Winkelschleifer ein Metallrohr auf die benötigte Länge abschneiden wollte, verkantete die Trennscheibe des Winkelschleifers und die Arbeitsmaschine wurde gegen seine rechte Hand geschleudert”, beschreibt die Polizei den Vorfall.

Schwere Schnittverletzung

Dabei erlitt der Arbeiter aus dem Bezirk Feldkirchen eine schwere Schnittverletzung an der rechten Hand. Die Rettungskette wurde sofort in Gang gesetzt. Nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst Obervellach wurde der Arbeiter von der Rettung ins Krankenhaus Spittal/Drau gebracht. Der Arbeiter trug nach eigenen Angaben zum Zeitpunkt des Unfalls Arbeitshandschuhe aus Leder.