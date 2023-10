Grausamer Fund Herzlos: Hunde­welpe „Piere“ bei Rast­station wie Müll entsorgt Villach - Schrecklich, wozu manche Menschen fähig sind: Ein kleiner Hundewelpe wurde bei einer Raststation einfach in einer Mülltonne entsorgt. Der Vierbeiner hatte zum Glück einige Schutzengel auf seiner Seite. Drei junge Mädchen retteten das Tier. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (160 Wörter) © Kärntner Tierschutzverein Villach

Am Sonntagnachmittag wurde Hundewelpe “Piere” bei einer Kärntner Raststation in einer Mülltonne aufgefunden. Der kleine Vierbeiner dürfte dort zuvor herzlos “entsorgt” worden sein. Wie lange der Welpe es in der Tonne aushalten musste, ist unklar. Doch zum Glück ging die traurige Geschichte noch einmal gut aus. “Drei junge Mädls hörten das laute Gewinsel von Piere und rettete ihn sofort. Nach telefonischer Kontaktaufnahme brachten sie den Kleinen zu uns”, teilt der Kärntner Tierschutzverein Villach mit.

Der Welpe befindet sich mittlerweile am Weg der Besserung. “Der Schock von seinem Erlebnis zeichnet ihn noch immer. Er wird von uns gepflegt und aufgepäppelt und wir hoffen, dass er mit der Zeit das Vertrauen zu den Menschen wiedergewinnt. Wie herzlos kann ein Mensch nur sein, werden wir nie verstehen können”, zeigen sich die Tierpfleger betroffen. Besichtigung und Reservierung sind derzeit noch nicht möglich. “Er muss sich erst von seinem Schock erholen”, teilt das Tierheim mit.