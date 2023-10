Radlobby ARGUS Steiermark: Grazer CITYPARK erneut Sieger beim Einkaufs­zentren-Radtest Graz - Alle zwei Jahre testet die Radlobby ARGUS Steiermark Einkaufszentren in Graz auf ihre Fahrradfreundlichkeit. Die Ergebnisse des Einkaufszentren-Tests 2022 liegen nun vor. Auch heuer geht der CITYPARK als Testsieger hervor und ist somit seit 2018 das fahrradfreundlichste Einkaufszentrum von Graz. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) Center-Manager Mag. Waldemar Zelinka beim neuen Parkplatz für Lastenfahrräder. © CITYPARK

Schon seit vielen Jahren legt man im CITYPARK als innerstädtisches Shoppingcenter auf eines ganz speziellen Wert: Radfahrern den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu machen. Dass all diese Bemühungen wertgeschätzt werden, hat nicht nur die Radlobby ARGUS Steiermark bestätigt, indem sie den CITYPARK heuer erneut mit dem Titel „Fahrradfreundlichstes Einkaufscenter im Raum Graz“ auszeichnete, auch das Besucher-Feedback sei enorm positiv. „Wir freuen uns sehr über den ersten Platz! In einer Stadt wie Graz ist es wichtig, den Besuchern eine Alternative zum Auto zu bieten, deshalb wird im CITYPARK auch in Zukunft der Komfort für Radfahrer im Vordergrund stehen und laufend über Verbesserungen nachgedacht.“, so Center-Manager Waldemar Zelinka.

NEU: Abstellplätze für Scooter und Lastenfahrräder

Seit kurzem gibt es auch überdachte absperrbare Abstellplätze für Scooter und E-Scooter sowie eigene Abstellplätze für Lastenfahrräder, direkt vor dem Eingang bei der Post.