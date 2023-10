Tausende Euro Schaden Diebe schlugen zu: 1.500 Liter Diesel aus LKW abgezapft St. Veit - Die Gesamtschadenssumme beträgt mehrere Tausend Euro. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (40 Wörter) © 5min.at

Zwei LKW waren zwischen 9. und 11. September bei einem Gewerbepark in St. Veit an der Glan abgestellt. Unbekannte Täter brachen in der Zeit gewaltsam die Tankdeckel auf und stahlen daraus rund 1.500 Liter Dieselkraftstoff. Die Gesamtschadenssumme beträgt mehrere Tausend Euro.