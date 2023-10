Umsteigertage Bus- und Bahnangebot der Kärntner Linien gratis testen und E-Scooter + Kärnten Ticket gewinnen! Kärnten - Umsteigertage: Von 16. bis 22. September laden der Verkehrsverbund Kärnten und das Mobilitätsreferat des Landes Kärnten ein, die Öffis in Kärnten eine Woche lang völlig kostenlos und ohne Ticket kennenzulernen. von Bettina-Chiara Wagner 1 Minute Lesezeit (163 Wörter) Werbung Jetzt vom Auto in den Bus umsteigen und ganz Kärnten entdecken!

Für Umsteigerinnen und Umsteiger bedeutet das:

Einfach einsteigen, losfahren und sich von den Vorteilen des gesamten Bus- und Bahnnetz in Kärnten überzeugen lassen – auch heuer kann wieder eine ganze Woche der öffentliche Verkehr völlig kostenfrei ausprobiert werden. Von 16. bis 22. September 2022 hat jeder im Rahmen der „Umsteigertage“ die Möglichkeit, sämtliche Verbindungen der Kärntner Linien ohne Ticket und ohne Voranmeldung unbegrenzt und kostenfrei zu nutzen. Derzeit wird so viel wie noch nie in den öffentlichen Verkehr, die Verbindungen werden immer besser.

Nutze das Verkehrsangebot des Stadtverkehrs in Klagenfurt und Villach .

und . Entdecke Kärnten mit den Regionalbuslinien Ober- und Unterkärnten inkl. Schnellbusse .

und inkl. . Steige ein in die Nah- und Fernverkehrszüge und fahre durch ganz Kärnten bis Lienz. Ausgenommen ist lediglich der Sonderverkehr, sowie die Fahrrad- und Hundemitnahme.

Überzeugt? Dann schnell mitmachen beim Umsteigertage Gewinnspiel und E-Scooter + Kärnten Ticket gewinnen!