GEOMETRIE – RAUM – FARBE: Galerie Freihausgasse zeigt Ausstellung zwischen Architektur und Malerei Villach - GEOMETRIE – RAUM – FARBE: Diese Ausstellung in der Galerie Freihausgasse zeigt zwei unterschiedliche Positionen im Umgang mit der Architektur in der Malerei. © Montage: Ferdinand Neumüller

Eine Malerin, die architektonische Elemente in den Fokus ihrer Gemälde und Fotografien rückt, sowie einen Architekten, der geometrische Strukturen in die Malerei überführt. Gertrud Weiss-Richters zarte, feinfühlig in Szene gesetzte Fenster, Gitter und Treppen stehen Heimo Raabs konstruierten, meist erdig gemalten Farbvariationen auf Holz gegenüber. Die Darstellung von Raum, reduzierte Farbe und Perspektive spielen bei beiden Künstlern eine wesentliche Rolle. Gemeinsam ist ihnen der Bezug zur Stadt Villach, in der die beiden ihre Jugendjahre verbracht haben.