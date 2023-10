0:2

Austria Klagenfurt muss Niederlage gegen Sturm Graz einstecken

Klagenfurt - Am Sonntag musste sich die Austria Klagenfurt in Runde acht der ADMIRAL Bundesliga in der 28 BLACK-Arena gegen Vizemeister Sturm Graz mit 0:2 geschlagen geben.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (129 Wörter)