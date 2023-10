Prognose Wetter­besserung in Sicht: Der Montag wird sonnig Graz/Steiermark - Gute Nachrichten: Zunehmender Hochdruckeinfluss bringt am Montag mehr Sonne und wärmeres Wetter. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Elisa Auer

“Nach Auflösung regionaler Frühnebelfelder scheint tagsüber besonders im Westen und Südwesten des Landes länger die Sonne”, weiß die ZAMG. Doch: Weiter im Nordosten überwiegen die Wolken und es sind ein paar Regentropfen möglich. Das Temperaturniveau steigt generell an, in der Früh ist es mit 7 bis 11 Grad aber noch frisch. “Die Höchstwerte am Nachmittag erreichen 20 und 25 Grad”, so die Vorhersage.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.