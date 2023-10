Bis zu 25 Grad Wetter­prognose: Am Montag kommt wieder die Sonne zum Vorschein Kärnten - Gute Nachrichten: Am Montag zeigt sich wieder vermehrt die Sonne. Die Temperaturen erreichen bis zu 25 Grad. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (87 Wörter) © 5min.at

“Am Montag gibt es in Kärnten stabiles Hochdruckwetter. Frühnebelfelder lösen sich bald auf und dann gibt es den restlichen Tag überwiegend sonniges und trockenes Wetter”, sagt die ZAMG voraus. Am Nachmittag können die Quellwolken im Osten aber auch etwas dichter werden. Es bleibe aber weitestgehend trocken. Die Temperaturen steigen auf 21 bis 25 Grad an.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

