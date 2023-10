Fiese Betrugsmasche Pensionistin gab falschen Polizisten mehrere zehn­tausend Euro Villach - Am späten Sonntagabend ging eine 78-jährige Pensionistin aus Villach fiesen Betrügern auf den Leim. Die bisher unbekannten Täter stahlen der Frau mehrere zehntausend Euro. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (219 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Marcus Aurelius

Die 78-Jährige erhielt am späten Sonntagabend, gegen 22 Uhr, einen Anruf auf ihrem Haustelefon. Am anderen Ende der Leitung war ein bisher unbekannter Täter, der sich als Kriminalbeamter und Einsatzleiter des „K4“ mit Namen Thomas Glas vorstellte. “Er gab an, er vernehme gerade zwei Einbrecher und habe bei diesen einen Zettel mit Namen und Adresse der Frau gefunden”, schildern die Beamten in ihrem Bericht.

Pensionistin ging Betrügern auf den Leim

Daraufhin folgte ein längeres Telefonat, bei dem das Opfer auch mit einer weiblichen „Beamtin“ gesprochen haben soll. Im Zuge dessen wurde auch nachgefragt, ob sich Bargeld im Haus befinde. Dies bejahte die Frau und nannte auch die Summe. In weiterer Folge wurde die Villacherin von den Betrügern dazu aufgefordert, das Geld beim Einfahrtstor zu ihrem Wohnhaus zu deponieren, damit die Polizei dies sicherstellen kann – zu ihrer eigenen Sicherheit, natürlich.

Frau legte Geld in die Einfahrt

Also nahm die Pensionistin einen blauen Sack, verstaute darin das Bargeld in der Höhe von mehreren zehntausend Euro und legte es – wie von den falschen Polizisten gefordert – beim Einfahrtstor ab. Eine Dreiviertelstunde später war der Sack mit dem Geld verschwunden. Danach verständigte die Frau über Notruf die Polizei. “Eine Bestreifung der Umgebung durch die Polizei verlief bis dato negativ”, so die Beamten.