Für mehr Sicherheit im Straßenverkehr "Kommt gut an": Neue Kampagne startet zu Schulbeginn Graz - Pünktlich zum Schulbeginn starten Stadt Graz und Holding Graz eine Kampagne für mehr Sicherheit in und um die öffentlichen Verkehrsmittel in Graz. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (294 Wörter) © 5min.at

Wofür sind eigentlich die Noppenfelder vor der Bim gedacht? Warum hat die Bim auch am Schutzweg Vorrang?

Antworten auf diese Fragen liefert die von der Stadt Graz gemeinsam mit der Holding Graz initiierte Kampagne, die mit einem markanten und informativen Design ab dem Schulbeginn auf das Thema Sicherheit im Straßenverkehr aufmerksam macht. Die Verkehrsregeln sollen wieder stärker ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt und zugleich die gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer:innen gestärkt werden – das sind die Ziele der Kampagne

Respektvoller Umgang miteinander

„Ich setze mich sehr dafür ein, dass Fußgänger:innen, Radfahrer:innen und die Öffi-Nutzer:innen sicher in Graz unterwegs sein können. Respektvoller Umgang miteinander und gegenseitige Rücksichtnahme sind in vielen Bereichen wichtig, im Verkehr werden dadurch Unfälle vermieden”, betont die Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. “Diese Kampagne richtet sich an alle Grazerinnen und Grazer, indem mit gezielten Aktionen auf die Verkehrsregeln aufmerksam gemacht wird. Die gute Nachricht: gemeinsam können wir Unfälle vermeiden!” erklärt die Bürgermeisterin-Stellvertreterin.

Schilder werden überall zu sehen sein

Um die Grazerinnen und Grazer nachhaltig und direkt zu informieren, werden Maßnahmen gesetzt, die die Bevölkerung unmittelbar auf der Straße erreichen und so ansprechen sollen: Die Kampagnensujets werden etwa auf den (digitalen) Citylights, der Videowall am Jakominiplatz und der Stadthalle oder an Haltestellen und Busheckflächen zu sehen sein. Auch Promotion-Aktionen und eine Erlebnis-Bim sowie ein Erlebnis-Bus erregen ab Oktober mit der Kernbotschaft der Kampagne „Wissen hilft für ein sicheres Miteinander im Straßenverkehr” zusätzlich Aufmerksamkeit. Ziel der bis Mitte November laufenden Kampagne ist die weitere Erhöhung der Verkehrssicherheit, in dem wichtige Verkehrsregeln kommuniziert werden und das Bewusstsein für mehr Rücksichtnahme aufeinander im Straßenverkehr geschärft wird.

Die Sujets: Auf insgesamt sechs unterschiedlichen Sujets werden die Themenschwerpunkte der Kampagne kommuniziert: Schutzweg

Bim/Bus: Ausfahrende Fahrzeuge aus dem Haltestellenbereich

Innennutzung von Bus/Bim: Rollstuhlplätze, Kinder etc.

Nutzung Noppenfelder für Sehbehinderte

Herannahende Schienenfahrzeuge

Verhalten beim Fahrgastwechsel auf der Fahrbahn bzw am Radweg