Villacher siegten im öster­reichischen Floorball-Super­cup

Villach - Was für ein Heimsieg! Am vergangenen Wochenende fand der österreichische Floorball Supercup in Villach statt. Zum dritten Mal in Folge gelang es den Draustädtern, den begehrten Supercup-Titel einzufahren.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (155 Wörter) #GOODNews