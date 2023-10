Appell des Caritasdirektors Lerncafés rein spenden­finanziert: "Brauchen dringend Unter­stützung" Kärnten - Mit dem neuen Schuljahr öffnen auch die Lerncafés der Caritas Kärnten wieder ihre Pforten. An neun Standorten in Kärnten unterstützen hauptberufliche Mitarbeiter und freiwillige Lernhelfer Kinder beim Lernen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (256 Wörter) Bastian nimmt die kostenlose Nachhilfe im Caritas Lerncafé in Anspruch. © Caritas / Daniel Gollner

Dem Schulstart in Kärnten blicken viele Eltern angesichts der Teuerung auch mit Sorge entgegen. „Bastian ist einer von rund 300 Schülern in unseren Lerncafés an neun Standorten in Kärnten, die kostenlos mit Nachhilfe unterstützt werden“, so Caritasdirektor Ernst Sandriesser. Die Bildungseinrichtungen in Klagenfurt, Villach, Spittal, St. Veit, Wolfsberg und St. Gertraud im Lavanttal gibt es, weil nicht alle Kinder die Schule ohne Hilfe bewältigen können und es nicht allen Eltern möglich ist, ihre Kinder bei einer guten Schulausbildung zu unterstützen. Oft fehle das Geld für Nachhilfe.

Kostenlose Förderungsmaßnahme

„Für viele Eltern ist es gerade in Zeiten allgemeiner Teuerungen erleichternd, ein kostenloses Angebot für ihre Kinder nutzen zu können. Es hilft ihnen finanziell über die Runden zu kommen“, so Sandriesser. Einmal mehr erinnert der Caritasdirektor: „Vergessen wir gerade in herausfordernden Zeiten auf die von Armut betroffenen Menschen mitten unter uns nicht!“ Jetzt brauche es neben Zusammenhalt und Solidarität auch eine langfristige Ausweitung von kostenlosen Förderungsmaßnahmen und außerschulischen Lernangeboten für Schulkinder, meint Sandriesser.

Dringender Spendenappell

Der Caritasdirektor ersucht die Bevölkerung daher um Hilfe: „Die Lerncafés sind rein spendenfinanziert und können nur dank Unterstützung zahlreicher Spender*innen und Unternehmen aufrechterhalten werden. Der Nachhilfebedarf steigt! Viele Kinder sind auf der Warteliste und hoffen, bald einen Platz in einem unserer Lerncafés zu erhalten. Darum meine inständige Bitte: Helfen Sie uns, Kindern auch weiterhin Freude am Lernen zu bereiten. Dafür brauchen wir dringend Ihre Unterstützung!“