Freizeit-Tipp! Spaß in der Playworld - Nutze was du willst, wann du willst, wie du willst! Spielberg - In der Playworld ist täglicher Fun & Action garantiert. Ob sportliche Hochsprünge in der Jump Area, Adrenalin-Kick in der Laser Area, Abenteuer in der Kids Area oder ein coole Fete in einem unserer sechs Räume in der Party Area – hier gibt's für jeden etwas. Als Member kannst du jetzt außerdem noch einen weiteren Bonus genießen! In der Playworld kommen Groß und Klein auf ihre Kosten!

Ein Tag im Freizeit-Paradies

“Ich will gar nicht mehr heim!” dröhnt es am Eingangsbereich der Playworld in Spielberg, wenn es für die Kids nach einem langen Tag im in Österreichs größtem Indoor-Funpark wieder zurück nachhause geht. In den vier verschiedenen Areas – Kids Area, Jump Area, Laser Area und Party Area – kann man sich so richtig austoben. Selbst wenn man denkt, man hätte alles ausprobiert, wird man von den zahlreichen Attraktionen schnell vom Gegenteil überzeugt. Die Playworld bietet seinen Besuchern viel Spaß, Spiel, Action, Unterhaltung sowie Erholung. Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene kommen hier voll auf ihre Kosten.

Die Playworld ist nur wenige Minuten vom berühmten Spielberg Ring entfernt © Playworld

Cool, cooler, Playworld!

Bei sommerlichen Temperaturen draußen am Outdoor-Playground am Soccer Golf spielen, oder die Höhen des Bungee-Trampolin erkunden, oder bei Schlechtwetter die Indoor-Trampolinhalle und die großzügige Kids Area unsicher machen. Dem Entdeckungsdrang und Spielspaß sind in der Playworld keine Grenzen gesetzt. Auch den Großen Gästen ist mit Laser Tag, dem XXL-Jump-Park und den zahlreichen Themenräumen für ausgelassene Parties ein riesiges Unterhaltungsparadies geboten. Nachdem Toben und Spielen natürlich auch Hungrig machen, ist selbstverständlich auch für die passenden Verpflegung im Gastro-Bereich gesorgt. Dort kann man sich mit Getränken und Pizzen stärken oder von selbstgemachten Mehlspeisen und süßen Leckereien verwöhnen lassen. Gut gestärkt, kann man dann auch wieder in die nächste Runde starten.

Unter blauem Himmel ist die Outdoor-Area der perfekte Ort zum Spielen und Spaß haben © Playworld Im Spieleparadies vergeht die Zeit wie im Flug © Playworld Spielberg Spaß an Bewegung findet man beispielsweise auch in der XXL-Trampolinhalle © Playworld Spielberg Die Themen-Partyräume sind der perfekte Ort für ausgefallene Feten © Playworld

Als Playworld-Member noch mehr Vorteile!

Für alle, denen ein Besuch in der Playworld nicht genug ist, gibt es die Member-Card. Als Playworld-Member hast du eine monatliche Mitgliedschaft für die Kids Area, die Jump Area, die Laser Area und bekommst von Mittwoch bis Freitag Zutritt zu deiner Lieblings-Area. Als ultimatives Member hast du Zutritt zu allen Bereichen und kannst sogar in der frisch eröffneten Outdoor Area spielen und toben. Weitere Infos zur Member-Card und den verschiedenen Mitgliedschaften findest du hier. Kein Member? Kein Problem. Wenn du nur Bock auf Trampolin springen hast, bekommst du von Mittwoch bis Freitag um nur 9 Euro für 60 Minuten Zutritt zur beliebten Jump Area. Schnapp dir deine Freunde und komm vorbei!