VGT-Obmann bestürzt Schweine auf Vollspalten­boden: "Anteil auf 69 Prozent gestiegen" Kärnten - Alle zehn Jahre findet eine österreichweite Agrarstrukturerhebung statt. Dabei wird auch die Anzahl der Schweine erhoben, die auf Vollspalten-, Teilspalten- oder Strohboden gehalten werden. In Kärnten liegt der Anteil der Schweine auf Vollspaltenboden aktuell bei 45,6 Prozent. In ganz Österreich ist er auf 69 Prozent angestiegen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) © VGT

“ Immer wieder wird seitens der Schweineindustrie behauptet, dass sowieso alles immer besser würde, aber diese Zahlen beweisen das Gegenteil “, meint VGT-Obmann Martin Balluch. Im Vergleich zu 2010 habe sich die Situation für die Schweine dramatisch verschlechtert.

Anteil der Vollspaltenböden gestiegen

War damals der Anteil der Schweine auf Vollspaltenboden noch 58 Prozent, so ist er in den letzten zehn Jahren auf 69 Prozent angestiegen. Gleichzeitig ging der Anteil der Schweine auf Teilspaltenboden von 24 auf 18 Prozent zurück. Derselbe Trend sei in den Hochburgen der Schweinehaltung zu sehen: in Oberösterreich stieg der Anteil der Schweine auf Vollspaltenboden von 64 auf 76 Prozent, in Niederösterreich von 57 auf 66 Prozent und in der Steiermark von 56 auf 68 Prozent. In Kärnten liegt der Anteil der Schweine auf Vollspaltenboden aktuell bei 45,6 Prozent.

Die aktualisierten Daten präsentiert der VGT jetzt auf der Webseite vollspaltenboden.at.