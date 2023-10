Verein "Rollende Engel" machen es möglich Letzter Wunsch erfüllt: Todkranker Markus darf mit Hubschrauber fliegen Leoben - Der Steirer Markus ist schwer erkrankt und liegt seit vielen Wochen auf der Palliativstation. Sein letzter Wunsch war es, einmal mit einem Hubschrauber mitzufliegen. Der Verein "Rollende Engel" machte den Traum Ende August nun wahr. von Carolina Kucher 3 Minuten Lesezeit (455 Wörter) © Rollende Engel

“Wir haben diese Wunscherfüllung sofort angenommen und begannen zu organisieren. Binnen zwei Tagen fanden wir den passenden Hubschrauber und den wohl besten Piloten dazu”, erzählen die “Rollenden Engel” von dem besonderen Fall. Die Reise begann an einem Sonntag um 5.30 Uhr, als sich die ehrenamtlichen Wunscherfüller, Claudia, Tanja & Florian bei strömendem Regen auf den Weg nach Leoben machten. Kurz wurde befürchtet, dass der Flug aufgrund des schlechten Wetters nicht stattfinden kann. Doch kurz vor der Ankunft im Krankenhaus, riss der Himmel auf, der Regen stoppte und die Sonne kam zum Vorschein.

“Seine Augen wurde immer größer”

Im Krankenhaus wartete voller Freude der Fahrgast Markus. “Er konnte es nicht glauben, dass wir ihm jetzt seinen großen Wunsch erfüllen werden”, erzählen die Wunscherfüller. Mit dem “rollenden Engel” ging es Richtung Kapfenberg zum Flughafen. “Die Augen von Markus wurden immer größer. Auch die Nervosität stieg ein wenig an. Nicht nur bei Markus, sondern auch bei unseren Wunscherfüllern. Wie wird er jetzt den Flug erleben? Welche medizinische Aufgabe kommt jetzt auf uns zu?”, beschreibt das Team die Minuten vor dem Flug. Alles wurde vorher bis ins kleinste Detail besprochen und geplant, denn die Sicherheit steht immer an erster Stelle.

“Ich werde gegen meine Krankheit kämpfen”

Doch dann ging es auch schon los: “Es ging aufwärts mit uns. Wow, was für ein Feeling. Was für ein Ausblick auf Kapfenberg. Markus strahlt und vergisst völlig auf seine schwere Erkrankung”, erinnert sich das Team an den schönen Moment. Der Pilot nahm sich Zeit, flog sogar über das Haus, in dem Markus wohnt und dann sogar noch nach Leoben. „Wir müssen den Schwestern und Pflegern im Krankenhaus zeigen, was ich gerade tu“, rief Markus vor lauter Begeisterung. Nach mehr als 33 Minuten Flugzeit landeten Markus und die “Engel”. „Ich werde gegen meine Krankheit kämpfen, weil ich ein weiteres Mal mit dir fliegen möchte“, sagte Markus zum Piloten zum Abschied und er war überglücklich.

Ohne Schmerzmittel und Medikamente

“Am Heimweg sprach Markus nur von diesem Flug und realisierte langsam, was ihm da gerade erfüllt wurde”, erzählt das Team. Und weil Fliegen so richtig hungrig macht, und Markus schon seit mehreren Wochen einen Guster auf coole Burger hat, luden ihn die Wunscherfüller noch in ein Fast-Food-Restaurant auf ordentliche Burger und Pommes ein. Gestärkt und mit vollem Magen ging es dann retour in das Krankenhaus. Kein einziges Schmerzmittel, kein einziges medizinisches Einschreiten unserer Wunscherfüller war notwendig gewesen. „Ihr habt mir heute den besten Tag meines Lebens bereitet, ihr seid wahre Engel! Ich danke euch für diese wunderschöne Wunscherfüllung“, waren die Worte von Markus bei der Verabschiedung.

