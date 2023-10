Unfall

Karambolage auf der Ossiacher Bundes­straße

St. Veit an der Glan - Auf der B94 Ossiacher Bundesstraße in St. Veit an der Glan kam es am Montagvormittag zu einem Auffahrunfall. Die 32-jährige Unfalllenkerin sowie ihr zweijähriger Sohn wurden ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter)