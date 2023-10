Kinder kommen zu spät Neue Bus-Fahr­pläne treiben Villacher Eltern zur Ver­zweiflung Villach - Die neuen Buszeiten stellen Eltern, wie Schüler des Villacher Stadtteiles Goritschach vor ein Problem. Denn egal, wie sie es drehen und wenden, die Kinder kommen zu spät. von Tanja Janschitz 5 Minuten Lesezeit (678 Wörter) Leserstory SYMBOLFOTO © 5min.at

Am Montag, dem 11. Juli 2022, erfolgte in Villach die Umstellung auf einen Bustaktverkehr – wir haben berichtet. Was bisher gut funktionierte, stößt nun – zu Schulbeginn – aber vor allem bei den Eltern aus Goritschach auf Unbehagen. Denn der Bus mit der Nummer 5175 sorgt sowohl frühmorgens als auch zu Mittag für Probleme.

Kinder kommen zu früh oder zu spät

Zwar gibt es gleich mehrere Verbindungen in die Stadt und wieder hinaus, verglichen mit den Stundenplänen der Schüler, ist aber keine von ihnen ideal. Es beginnt schon frühmorgens, denn da fährt zwar ein Bus bei der Haltestelle in Goritschach um 6.37 Uhr weg, mit diesem sind die Kinder aber bereits vor 7 Uhr in der Schule – da hat diese noch geschlossen. Bus Nummer 2 fährt um 7.17 Uhr. Dieser düst einfach bei der Haltestelle “Stadthalle” vorbei und fährt dann weiter zur MS Völkendorf. Damit liegt vor den Kindern ein Fußweg von 20 Minuten und rund 1,5 Kilometern. Was im Klartext bedeutet: Sie kommen damit zu spät zum Unterricht. Bleibt noch der dritte verfügbare Bus: Dieser fährt um 7.33 Uhr in Goritschach weg und würde direkt zum Gymnasium fahren. Allerdings kommt er erst um 7.50 Uhr an. Schulbeginn ist aber um 7.45 Uhr.

Nach Schulende setzen sich die Schwierigkeiten fort. Denn nach der vierten Stunde fährt überhaupt kein Bus. Nach der fünften Stunde würde zwar einer fahren, jedoch schon um 12.22 Uhr. Unterrichtsende ist allerdings erst um 12.20 Uhr. Damit bleiben zwei Minuten, um von der Klasse zu den Garderoben zu laufen, sich die Jacke anzuziehen und zur Bushaltestelle zu laufen. Und auch nach der sechsten Stunde wird es knapp.

Frühmorgens kommen die Kinder zur früh oder zu spät. © Screenshot wegfinder Mittags erwischen sie den Bus gar nicht. © Screenshot wegfinder

Stadt arbeitet an einer Verbesserung

Der Stadt sind die Probleme bekannt, wie uns auf Nachfrage mitgeteilt wurde: “Ende letzter Woche sind bei uns Anregungen von Eltern eingetroffen, die eine Verschlechterung im Fahrplan für ihr Wohngebiet sehen. Diese werden aktuell geprüft und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir hier – wie auch sonst immer – Verbesserungen für die Schülerinnen und Schüler in Villach zeitnah umsetzen können.” Aufgrund der Einführung eines Taktverkehrs sei es möglich, dass die Neuerung gemixt mit der Vielzahl an unterschiedlichen Schulstandorten und Wohngebieten für einige Schüler noch nicht optimal funktioniere. “Daher freuen wir uns jederzeit über konkrete Rückmeldungen, damit wir schnell im Sinne einer optimalen Lösung aktiv werden können”, betonen die Verantwortlichen.

Reaktion von STR. Christian Pober (ÖVP)

Auch ÖVP-Stadtrat Christian Pober meldete sich inzwischen zu dem Thema zu Wort: „Heute haben mich Anrufe von besorgten Eltern aus dem Westen von Villach erreicht. Für ihre schulpflichtigen Kinder ist der neue von Bürgermeister Albel und Stadtrat Dobernig viel gepriesene Taktverkehr eine Katastrophe. Die Betroffenen kommen nun zu früh, zu spät oder nur mit langen Wartezeiten in die Schule.” Nun müsse schnell nachgebessert werden. “Ich fordere die Verantwortlichen auf, rasch tätig zu werden. Und das nächste Mal bitte an die Betroffenen denken – und nicht immer nur an die Bewerbung vermeintlicher Prestigeprojekte, die am Bürger vorbeigeplant wurden“ so Pober.

Stadtrat Christian Pober © ÖVP Villach

Update: Stadt reagiert auf Bus-Problem

Die Anliegen wurden daraufhin von der Stadt Villach und dem Team des Verkehrsunternehmens Dr. Richard geprüft. “Punktuelle Verbesserungen” sollen bereits am Folgetag, also morgen, Dienstag, umgesetzt werden. „Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die schnelle Reaktion. Dennoch bitten wir um etwas Geduld: Unser Ziel ist es noch heuer eine Verbesserung auf die Straße zu bringen, die alle bei uns bisher zu diesem Thema eingetroffenen Anliegen löst“, sagt Verkehrsreferent Stadtrat Gerald Dobernig (ERDE).

Stadtrat Dobernig ersucht die Villacherinnen und Villacher, ihre Anregungen und Wünsche bezüglich der Busverbindungen mitzuteilen. „Selbstverständlich haben wir alle Beginn- und Endzeiten aller Villacher Schulen bei der Erstellung des neuen Bustaktes berücksichtigt. Durch die Komplexität der Planung und die teils unterschiedlichen Schulbeginn- und –endzeiten kann es sein, dass manche Verbindungen noch nicht optimal funktionieren. Wir freuen uns daher jederzeit über konkrete Rückmeldungen, damit wir schnell aktiv eine Lösung finden können.“