Erster Schultag in Kärnten Landeshaupt­mann will Schuljahr, "so normal, wie nur möglich" Kärnten - Am heutigen 12. September 2022 ist der erste Schultag für alle Schülerinnen und Schüler, der erste Tag in einem neuen Abschnitt für die Tafelklassler und der erste Schultag eines neuen Schuljahres, das unter dem Motto "Mit Corona leben" steht.

Anlässlich des heutigen Schulstarts besuchte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) die Volksschule 12, Festung, in Klagenfurt. „Die Schule ist nicht nur Lernort, sie ist auch Wohlfühlort, dafür sorgen auch unsere Pädagoginnen und Pädagogen. Für Eltern und Großeltern ist es wichtig zu wissen, dass die Kinder nicht nur ihren Bildungsweg beschreiten können, sondern, dass sie auch gut aufgehoben sind“, sagte Kaiser bei der offiziellen Begrüßung der Kinder, Eltern und Großeltern im Schulhof durch den Direktor Michael Hansche. Viel Freude am Lernen wünschte Kaiser vor allem den Kindern, die heute ihren allerersten Schultag haben.

Start ins neue Schuljahr – Besuch der VS 12 in Klagenfurt. LH Kaiser. VS Festung LH Peter Kaiser Penz Isabella VD Michael Hansche Stefan Sandrieser ©

“Mit Corona leben”

Der Landeshauptmann nahm auch Bezug auf die Coronamaßnahmen. „Wir wollen nach der Pandemie, den einschränkenden Maßnahmen in allen Bereichen, dem Homeschooling und Distancelearning wieder ein Schuljahr, so normal wie nur möglich. Die Maßnahmen, vor allem im Schulbereich, haben bei vielen Kindern etwas ausgelöst, aber auch hier haben wir Expertinnen und Experten, die helfen können“, erklärte Kaiser. Das Schuljahr stehe unter dem Motto „Mit Corona leben“, das Testen der Schüler erfolge freiwillig und bei Verdachtsfällen, mit Einverständniserklärung der Eltern.

Penz: “Es wird ein gutes Schuljahr für alle!”

Auch die Bildungsdirektorin Isabella Penz begrüßte vor allem die jüngsten unter den Volksschülerinnen und Volksschülern mit dem ABC der Schule: „Achtet aufeinander, passt aufeinander auf. Bedürfnisse vieler Art, nach Lernen, nach Wissen, nach Hilfe, werden in der Schule gestillt und wir alle wissen, jedes Kind hat einen eigenen Charakter, auf den unsere Pädagoginnen und Pädagogen eingehen“, fasste Penz zusammen. Auch an die Eltern richtete sich die Bildungsdirektorin: „Es wird alles gut, es wird ein gutes Schuljahr für alle!“

Personalvertreter wünschte unbeschwerteres Schuljahr

Die Pädagoginnen und Pädagogen, stellvertretend jene der Volksschule 12 für alle in Kärnten, wurden von Personalvertreter Stefan Sandrieser im neuen Schuljahr begrüßt. „Sie alle sind dafür verantwortlich, dass sich die Kinder in der Schule gut aufgehoben fühlen und Kärntens Pädagoginnen und Pädagogen erfüllen diese Anforderung auch. Sie haben zwei schwere Schuljahre gemeistert, sie gehen mit Freude in ein neues, unbeschwerteres Schuljahr“, so Sandrieser.