Heim-WM in Radenthein

U18-Eishockey-Damen kürten sich zum Welt­meister

Radenthein - Vergangene Woche fand die U18 Eishockey Heim-WM der Damen in Radenthein statt. Die Österreicherinnen konnten am Sonntag, dem 11. September 2022, im Finale gegen die Spielerinnen aus Dänemark einen 2:1-Sieg erspielen und sind nun U18-Weltmeisterinnen. Damit schafften sie auch den Aufstieg in die A-Gruppe.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (77 Wörter)