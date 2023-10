Kärntnermilch-Gewinnspiel

Strahlende Gesichter: Vier glückliche Gewinner sicherten sich Eishockey-Abos

Villach - Zwei Monate lang konnten Kärntnermilch-Konsumenten an einem Gewinnspiel teilnehmen und sich ein Abo der Kärntner Eishockeyvereine sichern. Am heutigen Montag, dem 12. September 2022, erfolgte nun die Übergabe an die vier glücklichen Gewinner.