"Nero Di Seppia"

Gastro-Duo eröffnet italien­isches Restaurant in Villach

Villach - Feinschmecker aufgepasst! In Villach siedelt sich demnächst ein neues Lokal an. "Nero Di Seppia" nennt sich das italienische Restaurant, welches demnächst in der Gaswerkstraße 10 zum ersten Mal seine Pforten öffnet.

von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (127 Wörter)