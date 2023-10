Neueröffnung: Für Gastrofreaks: Das "Goldkost" soll im noch im Herbst eröffnen Graz - In der Landhausgasse in Graz zieht neues Leben ein: Noch im Herbst 2022 soll das Lokal "Goldkost" dort seine Pforten öffnen. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (85 Wörter) #GOODNews Noch im Herbst soll hier das "Goldkost" eröffnen. © 5min.at

Die Familie Grossauer-Widakovich führt bereits 14 erfolgreiche Gastronomiebetriebe in ganz Österreich. Nun folgt das 15te: Das “Goldkost” soll noch im Herbst 2022 in der Landhausgasse eröffnen. Doch was soll dort angeboten werden?

“Der nächste Coup der umtriebigen Gastrofreaks”

“Nach dem erfolgreichen Launch des Onlineshops der Familie Grossauer-Widakovich folgt nun die physische Variante. Ausgesuchte Spezialitäten und goldprämierte Feinkost aus verschiedenen Genussregionen”, verraten die Betreiber auf ihrer offiziellen Website. Es soll “der nächste Coup der umtriebigen Gastrofreaks aus Graz”, werden. Wir sind gespannt.