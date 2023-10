Marco Schwarz, Nadine Fest und Co. Kärntner Sport-Stars trainierten im Olympia­zentrum für Wett­kampfsaison Klagenfurt - Kärntens erfolgreichste Wintersportler:innen absolvierten auch heuer ihre Sommervorbereitung im Olympiazentrum Kärnten und bereiteten sich so auf eine erfolgreiche kommende Wettkampfsaison vor. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (369 Wörter) © Benny Bürger

Marco Schwarz, Nadine Fest, Markus Salcher oder Sabine Schöffmann – sie alle waren Teil der Sommertrainingsgruppe im Olympiazentrum Kärnten. Von Mitte Mai bis Mitte September fanden auch heuer wieder im Olympiazentrum Kärnten an die 130 betreute Trainingseinheiten statt. Neben unzähligen Kilometern mit dem Rennrad, Tonnen von Gewichten die mehrmals wöchentlich im Kraftraum gestemmt wurden, durften innerhalb dieser 16 Wochen auch Einheiten aus dem Bereich Leichtathletik, Turnen und Crossfit nicht fehlen. Um möglichen Verletzungen vorbeugen sowie die notwendigen Erholungsphasen optimal ermöglichen zu können, standen den Athlet:innen auch täglich Einheiten der Physiotherapie im Olympiazentrum zur Verfügung.

“Das Sommertraining im OZ Kärnten ist perfekt für uns”

Der Landesskiverband nutzt das vielfältige Angebot im Olympiazentrum bereits seit vielen Jahren mit seinen Athlet:innen aus den zahlreichen Sparten: “Das Sommertraining im OZ Kärnten ist perfekt für uns. Hier finden auch unsere jungen Athlet:innen die Möglichkeit mit erfahrenen Profis gemeinsam trainieren zu können und das sehr professionelle Umfeld in Anspruch nehmen zu können. Die bestens funktionierende Kommunikation zwischen Verband und Olympiazentrum ist hierbei besonders hervorzuheben!”, so Peter Petscharnig, LSVK-Sportdirektor Alpin. ÖSV-Star Kathi Truppe zeigt sich besonders von der Flexibilität und Infrastruktur im Olympiazentrum begeistert. “Es ist großartig, dass uns Sportlern auch Individualtrainer zur Verfügung stehen, das offene Miteinander garantiert eine erfolgreiche Vorbereitung auf eine harte Saison. Neben den unzähligen Trainingseinheiten, nahm die professionelle Physiotherapie ebenfalls einen wichtigen Part meines Sommertrainings ein!”

© Benny Bürger © Benny Bürger © Benny Bürger

“Unserem Team war im heurigen Jahr besonders wichtig, die Verletzungsvorbeugung und Belastungssteuerung genau im Fokus zu haben, damit unsere betreuten Sportler:innen bestens vorbereitet in die neue Saison starten können!”, so Walter Reichel, sportlicher Leiter im Olympiazentrum. Für Landessportdirektor und Leiter des OZ Kärntens, Arno Arthofer, ist “sportlicher Erfolg auf Höchstniveau kein Zufall mehr”. Durch eine Infrastruktur wie dem Olympiazentrum, finden unsere Sportler:innen eine ganzjährige Betreuungseinrichtung wieder, die neben dem hochprofessionellen Angebot unserer Expert:innen aus den einzelnen Fachbereichen, gebündelt unter einem Dach, auch den so wichtigen persönlichen Austausch zwischen den einzelnen Athlet:innen, Coaches und Verbänden ermöglicht. Die Summe dieser Mosaiksteine sorgen schlussendlich für einen erfolgreichen Weg unserer Sportler:innen!”