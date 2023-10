Bei einer Fashion Show Motto Diversity: Grazer Dragqueen präsentierte Herbstmode im Murpark Murpark Graz - Die Fashion Shows am vergangenen Wochenende zeigten einen großartigen Querschnitt der aktuellen Herbsttrends und Styles. Heuer war nicht nur die Mode bunt, denn unter dem Motto Diversity lief unter anderem die Grazer Dragqueen Gloria Hole am Catwalk mit. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (59 Wörter) © Murpark

Traditionsgemäß zeigte MURPARK Anfang September die Herbstlooks der Saison. Dragqueen Gloria Hole, die die Vielfalt des Lebens in all ihren Ausprägungen verkörpert und Fred Owusu, der bei Starmania 2021 den zweiten Platz belegte, brachten heuer Star-Flair auf den Laufsteg. In vielen Shops gab es passend zum Fashion-Wochenende tolle Angebote, die von den zahlreichen Kund:innen gut genutzt wurden.