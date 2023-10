Beratung von Energieexperten Stadtwerke Klagenfurt eröffnen neues Energie­zentrum Klagenfurt - Eröffnung: Im neuen Energiezentrum der Stadtwerke Klagenfurt werden Privatpersonen und Unternehmen umfassend zu allen Fragen rund um das Thema Energie beraten. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (267 Wörter) STW-Vorstand Erwin Smole (2.v.l.) mit dem Team des neuen Energiezentrums: Energieberater Heribert Ebner, Energieberatung Assistenz Michelle Nitzsche, Energieberater Herbert Ruppacher, Leiter Energieberatung Tibor Szabo (v.l.) © STW/Stabentheiner

Am Montag, 12. September, eröffnete STW-Vorstand Erwin Smole das neue Energiezentrum Klagenfurt in der Paulitschgasse 11 in Klagenfurt. Hier haben alle Interessierten die Möglichkeit, sich von kompetenten und freundlichen Energieexperten über das umfassende Angebot und mögliche Einsparungspotenziale und – maßnahmen rund um Energie, Wärme, Wasser und E-Mobilität unabhängig beraten zu lassen. Zur besseren Visualisierung wurde ein Schauraum zum Thema Photovoltaik, E-Mobilität und Luftwärmepumpen eingerichtet. 5 Minuten war bei der Eröffnung für euch vor Ort.

© Jeremias © Jeremias © Jeremias

„Mit dem neuen Energiezentrum sind wir noch näher am interessierten Energiesparer. Wir wollen nicht nur klima- und umweltfreundlich mit Energie versorgen – wir wollen auch beraten und den Kunden einen Mehrwert geben“, so Smole anlässlich der Eröffnung. Basis dafür sind kompetente Energiecoaches, die unabhängig beraten, Aufklärung und Finanzierungstipps sowie Hinweise auf Fördermöglichkeiten liefern. „Am Ende des Tages soll all das nicht nur der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit dienen, sondern sich – in Zeiten steigender Energiekosten – auch positiv auf die Brieftaschen der Kunden auswirken“, so STW-Vorstand Harald Tschurnig.

Von Energieausweis über Photovoltaik bis zu E-Mobilität

Die Leistungen des Energiezentrums reichen vom Vor-Ort-Energiecheck einer Immobilie und der Erstellung eines Energieausweises über die Bau- und Sanierungsbegleitung bis zur Unterstützung bei der Suche nach Heizalternativen und der Beratung bei Photovoltaikanlagen inkl. Speicher. Eine positive Begleiterscheinung bei der Umsetzung vieler dieser Maßnahmen ist die Wertsteigerung der betreffenden Immobilie. Fragen zu landes- und bundesweiten Fördermöglichkeiten werden im Energiezentrum ebenfalls fachkundig beantwortet. In Sachen E-Mobilität leisten die Mitarbeiter dem interessierten E-Auto-Fahrer Hilfe bei der Lademöglichkeit zu Hause.