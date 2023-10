Bis zu 26 Grad Der Spät­sommer lässt grüßen: Der Dienstag wird strahlend sonnig Kärnten - Der Dienstag in Kärnten wird überwiegend sonnig. Nur vereinzelt gibt es Nebel und mit Temperaturen bis zu 26 Grad wird es spätsommerlich. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (86 Wörter) © Rosie Orasch

Am Dienstag gibt es in der Früh vereinzelt wieder etwas Nebel, tagsüber zeigt sich dann das Wetter in Kärnten zunächst strahlend sonnig. Am Nachmittag wird der Sonnenschein allmählich von höheren Wolken etwas getrübt, Niederschlag ist aber nicht zu erwarten. Mit Höchstwerten bis 26 Grad wird es spätsommerlich warm.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Klagenfurt.





So wird das Wetter in Villach:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Villach.