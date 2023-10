Bis zu 26 Grad Wettervorhersage: Der Dienstag beginnt freundlich und sonnig Steiermark - Hochdruckeinfluss sorgt am Dienstag für oft freundliches und sonniges Wetter. Der Tag beginnt wolkenlos, am Vormittag ziehen dann hohe Wolken auf. von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (60 Wörter) © Elisa Auer

Im Laufe des Nachmittags werden die Wolken von Nordwesten her zunehmend dichter, es bleibt jedoch trocken. Die Temperatur steigt tagsüber kräftig an und erreicht am Nachmittag Höchstwerte zwischen 22 und 26 Grad. Entlang des Alpenhauptkamms und im Raum Mariazell lebhafter weht nachmittags teils Nordwestwind.

So wird das Wetter in Graz:

