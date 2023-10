SMS Group GmbH verlängert Kooperation Nächster Erfolg auf der Spon­soren-Front der „Adler“ Villach - Die SMS Group GmbH ist bereits seit mehreren Jahren ein treuer Sponsor der „Adler“. Jetzt darf sich VSV-General Manager Andreas Napokoj über die Fortsetzung und Ausweitung dieser Sponsorvereinbarung freuen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (270 Wörter) © VSV / Krammer

„Wir sind sehr glücklich, dass wir mit der SMS Group GmbH die Kooperation nicht nur um ein weiteres Jahr verlängern, sondern auch entsprechend intensivieren konnten. Ganz konkret wird das SMS-Logo nicht nur das Trikot von Derek Joslin, Alexander Rauchenwald und Co. zieren, sondern das kompetente Unternehmen wird auch auf der Untereiswerbung in der Stadthalle präsent sein!”, so Napokoj.

Rene Walker, Regionalleiter Kärnten, Osttirol und Steiermark betont: „Wenn die Finger zur Faust geballt werden, sind sie stark und können nicht auseinandergezogen werden. Solange es Einigkeit gibt, gibt es Stärke – wie beim VSV”. Die SMS Group GmbH ist seit der Gründung im Jahr 2004 im Dienstleistungssektor angesiedelt und kümmert sich um Elementarschäden nach Wasser-, Feuer- und Sturmschäden, aber auch um Sanierungsarbeiten. Komplettsanierungen und eine Rundumbetreuung der Kunden stehen im Mittelpunkt der Arbeit. Neben Wasser-, Brand- und Schimmelschäden führt die SMS zudem Leckortungen im Innen- und Außenbereich durch, reinigt Lüftungen und Abwasserkanäle, trocknet Mauern und neutralisiert Gerüche.

Über die SMS Group GmbH

Die SMS Group GmbH hat 35 Standorte, davon 28 in Österreich, fünf in Deutschland, eine in Ungarn, eine in Slowenien und beschäftigt 264 MitarbeiterInnen. Die Unternehmens- Herausforderung liegt nicht nur darin, Kundenwünschen gerecht zu werden, sondern auch Partnern wie Versicherungen und Hausverwaltungen eine zügige und höchst transparente Schadensabwicklung in allen Bereichen zu garantieren. Ein hoher Qualitätsstandard und die ständige Arbeit mit den neuesten Technologien ist für die SMS durch regelmäßige Schulungen und Weiterbildungen der Mitarbeiter selbstverständlich. Die SMS hat diesen Qualitätsgedanken zum entscheidenden Grundsatz des Unternehmens gemacht.