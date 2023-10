"Bessere Verbindungen" Neue Fahr­zeiten zum Schulstart: Stadt reagiert auf Bus-Problem Villach - Die aktuellen Buszeiten bereiten Schülern und Eltern in mehreren Stadtteilen große Probleme, 5 Minuten berichtete. Seitens der Stadt wurden die Verbindungen daraufhin nun "geprüft und verbessert". Die neuen Fahrzeiten gelten bereits ab morgen, Dienstag. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (243 Wörter) "Unser Ziel ist es noch heuer eine Verbesserung auf die Straße zu bringen", sagt Verkehrsreferent Stadtrat Gerald Dobernig. © Montage: 5min.at/Stadt Villach Artikel zum Thema Neue Bus-Fahr­pläne treiben Villacher Eltern zur Ver­zweiflung

Am heutigen Montag begann für tausende Schülerinnen in Kärnten und Villach wieder die Schule. Speziell im westlichen Teil des Villacher Stadtgebietes gab es jedoch einige Anfragen von Eltern, die eine Verschlechterung des Fahrplanes für ihr Wohngebiet orteten, 5 Minuten berichtete bereits. Konkret geht es um Verbindungen zwischen den Stadtteilen Fellach, Pogöriach und Goritschach. Der Fahrplan sorgte für Verzweiflung, denn die Kinder kamen entweder zu spät oder viel zu früh bei der Schule an. Mehr dazu liest du hier.

Stadt reagiert auf Bus-Problem

Die Anliegen wurden daraufhin von der Stadt Villach und dem Team des Verkehrsunternehmens Dr. Richard geprüft. “Punktuelle Verbesserungen” sollen bereits am Folgetag, also morgen, Dienstag, umgesetzt werden. „Wir bedanken uns bei unseren Partnern für die schnelle Reaktion. Dennoch bitten wir um etwas Geduld: Unser Ziel ist es noch heuer eine Verbesserung auf die Straße zu bringen, die alle bei uns bisher zu diesem Thema eingetroffenen Anliegen löst“, sagt Verkehrsreferent Stadtrat Gerald Dobernig.

Stadtrat Dobernig ersucht die Villacherinnen und Villacher, ihre Anregungen und Wünsche bezüglich der Busverbindungen mitzuteilen. „Selbstverständlich haben wir alle Beginn- und Endzeiten aller Villacher Schulen bei der Erstellung des neuen Bustaktes berücksichtigt. Durch die Komplexität der Planung und die teils unterschiedlichen Schulbeginn- und –endzeiten kann es sein, dass manche Verbindungen noch nicht optimal funktionieren. Wir freuen uns daher jederzeit über konkrete Rückmeldungen, damit wir schnell aktiv eine Lösung finden können.“