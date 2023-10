74-Jährige im Krankenhaus Überhol­manöver ging schief: Bikerin bei Kollision mit Auto schwer verletzt Wolfsberg - Unfall auf der B 70 Packer Bundesstraße: Als eine 74-jährige Motorradfahrerin einen LKW überholen wollte, kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © Bettina Nikolic

Am Montagvormittag, 12. September, fuhr eine 74-jährige Frau aus dem Bezirk Wolfsberg mit ihrem Motorrad auf der B 70 Packer Bundesstraße in Richtung Griffen. Dabei überholte sie einen LKW. Zeitgleich fuhr ein 53-jähriger Mann, ebenfalls aus dem Bezirk Wolfsberg, mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Zwischen der Motorradlenkerin und dem PKW-Lenker kam es zu einer Kollision.

74-Jährige schwer verletzt

Die Motorradlenkerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Der PKW-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die mit den beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ.