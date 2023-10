Wir sind Kärnten Als Feuerwehr­frau ganz vorn dabei: "Wir sind keine Helden, wir sind eine Familie" Villach - Einmal kam sie mit zu einer Übung, da war sie „Feuer und Flamme“. Seitdem ist sie in Villachs Hauptfeuerwache Freiwillige Feuerwehrfrau. Als Heldin sieht sich die 21-Jährige nicht. Was ihr ein „Danke“ bedeutet, über Kameradschaft, Dienste, Einsätze sowie Frauen bei der Feuerwehr spricht Tina Neumeister. von Ralph Wolf Gatternig 5 Minuten Lesezeit (623 Wörter) Reportage Mit 14 kam sie durch einen Bekannten auf einer Übung in Kontakt mit der Feuerwehr. „Danach sind sie mich nicht mehr losgeworden“, lacht Tina Neumeister, © Ralph Wolf Gatternig

Am Tor der Hauptfeuerwache vorbei geht es in die große Halle, in der neben den Mannschaftsspinden eine Vielzahl unterschiedlicher Fahrzeuge stehen. In der Mitte der Halle steht sie: die berühmte Edelstahlstange, an der man sich im Einsatzfall von der Zentrale nach unten lässt, wenn es um jede Sekunde geht.

Feuer gefangen

Mit 14 kam sie durch einen Bekannten auf einer Übung in Kontakt mit der Feuerwehr. „Danach sind sie mich nicht mehr losgeworden“, lacht Neumeister, „man lernt hier extrem viel, auch Technisches und man kann sich in verschiedenen Gruppen in Kursen weiterbilden.“ Nach einer Grundausbildung im Bezirk und dem vollendeten 16. Lebensjahr kann man Einsätze fahren. Durch die erweiterte, vier Tage dauernde Grundausbildung stehen verschiedene Fachbereiche offen wie Katastrophenschutz, Wasserdienst, Tauchrettung, Menschenrettung/Absturzsicherung. Man hat es zu tun mit Atemschutzgeräten, Kränen, Leitern, Tanklöschfahrzeuge, Boote und vieles mehr bei Brandeinsätzen, Verkehrsunfällen, Unwettern und bei verschiedenen sonstigen Notlagen.

© Ralph Wolf Gatternig

Individuen und Kameradschaft

Insgesamt 115 freiwillige Feuerwehrfrauen und -männer versehen Dienst in der Hauptfeuerwache Villach. „Wir sind alle unterschiedliche Individuen“, berichtet Neumeister, „doch uns alle verbindet eines: Kameradschaft“. Alle haben andere Fähigkeiten und Interessen, ob jung oder alt, ob Frau oder Mann, manche sind jeden Tag da, andere weniger oft. Doch das Ziel jeder und jedes Einzelnen ist dasselbe: „Wir alle wollen etwas für die Gemeinschaft tun“, sagt Neumeister und fügt hinzu: „Wir sind eine große Familie.“

Nie allein oder aufgeschmissen

“Man arbeitet immer mindestens zu zweit“, erzählt Neumeister, „im Einsatz wird nicht differenziert, wir sind ein Team“. Wenn es darauf ankommt, ziehen alle an einem Strang, auch wenn sie privat vielleicht nicht auf einer Wellenlänge sind. Auch die Hierarchie mit Gruppen- und Zugskommandanten, die von Dienstgrad und Erfahrung abhängt, spielt keine Rolle. Die Freiwilligen verrichten die Nacht- sowie Wochenenddienste in der Einsatzzentrale. An durchschnittlich 2-3 Nächten verrichtet Tina Neumeister hier Dienst, zusätzlich gibt es eine wöchentliche Übung. Dienste auf Veranstaltungen kommen extra dazu. „In manchen Nächten fährt man mehrmals aus, manchmal bleibt es ruhig“, berichtet Neumeister, „lieber einmal zu viel alarmiert als einmal zu wenig“. Es wird allerdings sehr darauf geachtet, das Berufsleben nicht mehr als nötig zu beeinträchtigen. Umgekehrt nehmen die Arbeitgeber durchwegs Rücksicht auf dringende Einsätze ihrer brandbekämpfenden Arbeitnehmer.

© Ralph Wolf Gatternig © Ralph Wolf Gatternig © Ralph Wolf Gatternig

An vorderster Front für ein Danke

Ein Einsatz beginnt mit Signalton sowie -Licht. „Oft wird man abrupt aus dem Schlaf gerissen, ist dann aber sofort hellwach“, berichtet Neumeister. Der letzte Großeinsatz war der Brand in Villach in der Ringmauergasse (5min berichtete), hier war sie in voller Atemschutzausrüstung an vorderster Front. „Einen Angriff starten“ heißt das bei der Feuerwehr. Ein Atemschutztrupp besteht aus drei Personen, das Kommando „Wasser Marsch!“ erfolgt per Funk. Etwa 1 3 Stunden, je nach Schwere des Einsatzes, dauert ein Einsatz. Als Held will hier niemand bezeichnet werden. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man von einem Einsatz heimfährt und man konnte seinen Teil beitragen“, sagt sie, „es freut uns aber immer, wenn wir ein ‚Danke‘ hören, das zeigt, dass unsere Arbeit wertgeschätzt wird.“

Frauen, Kraftsport, Katzen

Der Frauenanteil der Hauptfeuerwache Villach liegt in den letzten Jahren bei etwa 15-20%. Das Prinzip der Gleichheit muss nicht betont oder verordnet werden, bei Einsätzen ist sowieso jeder gleich und gleich wichtig, Dienstgrad oder Geschlecht interessiert spätestens hier niemanden mehr. Ob Frau, ob Mann, generell muss man für den Job schon eine gewisse körperliche Fitness mitbringen, in ihrer Freizeit geht Tina Neumeister, wenn sie sich gerade nicht um ihre geliebten drei Katzen kümmert, Schi fahren oder wandern. Kraftsport trainiert sie fünf- bis sechsmal in der Woche in der hauseigenen Kraftkammer. Sie kennt sich also auch sportlich bestens mit Stahlstangen aus.