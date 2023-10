Spaß am Nassfeld Nach zwei Jahren: Feuerwehr­jugend-Ausflug konnte endlich wieder stattfinden Arnoldstein/Nassfeld - Die Feuerwehrjugend von Arnoldstein absolviert während der Ferienzeit immer wieder viel Aktivitäten, diese reichen von Badetagen zu Grillnachmittagen bis zu einem traditionellen Ausflug aufs Nassfeld. Coronabedingt waren all diese Zusammentreffen während der letzten zwei Jahre leider nicht möglich. Mit dem Startschuss zur Jugendfeuerwehr nach der Pandemie, konnten diese Treffen endlich wieder aufgenommen werden. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (291 Wörter) © KK

Vom 9. bis zum 10. September 2022 war es wieder mal soweit, die Feuerwehrjugend vom Stützpunkt 1 Arnoldstein war am Nassfeld auf „Urlaub“. Zwei Tage wurde im bekannten Urlaubsgebiet geklettert, gearbeitet, gerodelt, gegessen und gespaßt. Nach der Anreise am 9. September und dem Beziehen der Unterkunft war der Wettergott nicht so gnädig, der ersuch die Rodelbahn zu benützen scheiterte am Nebel und der nassen Rodelbahn. So wurde beim Hotel Gartnerkofel der Kinderspielplatz mit viel Spaß benützt.

© KK © KK

“Bei der Übung am Nachmittag, wo das Nassfeld-Kirchlein als Brandobjekt diente, kamen zufällig Burschen aus Israel mit ihren Fahrzeugen vorbei, wo einer davon Kommandant einer dortigen Feuerwehr und Techniker bei der Firma Rosenbauer (Feuerwehraufbauer) ist. Smalltalk auf Englisch und Bewunderung der österreichischen Arbeitsweise unserer Jugend waren schließlich angesagt”, erzählen die Feuerwehrmänner. Nach erfolgreichem „Brand aus“ und dem Zusammenräumen der Gerätschaft war die Einnahme einer stärkenden Mahlzeit angesagt. Am nächsten Tag war dann Rodeln sowie danach Klettern angesagt. Nach ein paar schweißtreibenden Stunden im Fels gab es Pizza beim allseits bekannten „Fausto“ auf der italienischen Seite vom Nassfeld. Anschließend stand die Heimreise, einschließlich dem

Reinigen der Fahrzeuge und Gerätschaften am Programm.

© KK © KK © KK

So wie auch in den Jahren zuvor erhielten die Jungfeuerwehrkameraden großartige Unterstützung von den Chefs der Tourismusbetriebe „Alpenhotel Plattner“ und „Hotel Gartnerkofel“, von Hans Plattner und Martin Waldner. “Danke für diese immerwährende Unterstützung, es ist schön zu wissen, dass es solche Betriebswirte gibt, welche ein großes Herz für kleine Feuerwehrkameraden haben”, so die Feuerwehr Aber auch den Jugendfeuerwehrausbildern und dem Bürgermeister der Marktgemeinde Arnoldstein Ing. Reinhard Antolitsch sei ein großer Dank ausgesprochen. Ihr habt immer wieder Zeit und offene Ohren für die Feuerwehrjugend.