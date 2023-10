Gratulation 12 Medaillen für Kärntens Leicht­athletik-Nachwuchs Kärnten/Vorarlberg - Das Mösle-Stadion in Götzis in Vorarlberg war am Samstag und Sonntag Schauplatz der österreichischen Meisterschaften der Klassen U16 und U20. Während es für die U16 Athletinnen und Athleten um die ersten Einzeltitel in der Stadionleichtathletik ging, rüsteten sich die U20 Athleten: innen für den finalen Saisonabschluss. von Redaktion 2 Minuten Lesezeit (307 Wörter) © ÖLV / Martina Albel

Tag 1: Golger und Ladinig holten Gold

Vier Medaillen gab es am ersten Tag für die Kärntner Athlet: innen , alle samt in der Klasse U20. Allen voran Elisabeth Golger (LAC Klagenfurt), die Jugend EM-Teilnehmerin gewann über 200m in 25,91s klar vor Landsfrau Lilly Pleßnitzer (KLC) in 26,63s. bemerkenswert dabei, dass beide Athletinnen noch der Klasse U18 angehören. Mit persönlicher Bestleistung durfte sich Vasily Klimov (KLC) über die Silbermedaille freuen. Er lief die 200m in 22,31s. Ihrer Favoritenrolle wurde Hannah Ladinig (VST Laas) gerecht, sie siegte mit einer Weite von 39.43m im Diskuswurf.

Tag 2: Abermals Gold für Golger

U20: Auch am zweiten Tag sorgte Elisabeth Golger (LAC Klagenfurt) für eine Goldmedaille, und zwar siegt sie in ihrer Parade Disziplin über 400m in 57,13s. Dritte wurde in diesem Rennen Lilly Pleßnitzer (KLC) in einer Zeit von 59,79s, somit holt auch sie zwei Medaillen bei diesen Meisterschaften. Nach Gold am ersten Tag holte Hannah Ladinig (VST Laas) Silber im Kugelstoßen, sie stieß die 4kg Kugel auf 12,06m was gleichzeitig persönliche Bestleistung bedeutet. Neun Zentimeter fehlten Elisabeth Bluch (LAC Klagenfurt) zum Sieg im Dreisprung, dennoch konnte sie mit ihrer Weite von 11,26m und Silber sehr zufrieden sein. In guter Form befindet sich Sprinter Vasily Klimov (KLC) er konnte ebenfalls über 100m in 11,00s über den Vizemeister jubeln.

U16: Eine Reise war es auf jeden Fall für Sonja Schustereder (LC Villach) wert, nach Platz 4 im Kugelstoßen überraschte sie im Speerwurf mit der Weite von 35,05m (PB) und holte mit Platz 3 ihre erste Österreichische Meisterschaftsmedaille.

Zwei Silbermedaillen eroberte Julian Hackl (LAC Klagenfurt) erwartungsgemäß im Hochsprung mit 1,76m und überraschend über die 100m in 11,71s. So errang der LAC Klagenfurt 2x Gold, 3x Silber, der VST Laas 1x Gold, 1x Silber, der KLC 3x Silber, 1x Bronze und der LC Villach 1x Bronze.